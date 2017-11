Nyomozás indult egy Mészáros Lőrincet érintő ügyben

Schobert Norbi is várja Tállai András hívását

A nyáron a Volánbusz Zrt. nem vallotta be MSZP közadatkérésére, hogy vásárolt a Mészáros Lőrinc családi érdekeltségétől, a Vivienvíz Kft.-től ásványvizet. A vásárlásra egy baki miatt derült fény, ugyanis Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési ügyekért felelős államtitkára az MSZP által küldött kérdésekre - a Volánbusz Zrt.-vel ellentétesen - elismerte a vásárlást.Ezek után Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentését tett közérdekű adattal való visszaélés miatt.A rendőrség azonban annak ellenére, hogy kiderítette, a cég öt alkalommal is rendelt vizet Mészároséktól, lezárta a nyomozást. A rendőrség szerint megállt a Volánbusz érvelése, hogy a vásárlások eseti jellegűek voltak, nem szerződésesek, ezért nem titkolták el a közérdekű adatot, csak másképp értelmezték a kérdéseket.Az MSZP azonban nem hagyta annyiban, és megszerezte az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalását arról, hogy az ilyen típusú beszerzéseket is szerződésnek kell tekinteni.Ibolya Tibor, főügyész a napokban tájékoztatta a szocialista frakcióvezetőt, hogy felülvizsgálták a BRFK korábbi döntését, és hatályon kívül helyezték a feljelentés elutasítását, így nincs akadálya a nyomozásnak.