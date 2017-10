Nyugdíjasok! Jöhet a sírig tartó munka

Forrás: Pénzcentrum/Sztárklikk

Az idősek foglalkoztatása és munkaképességük megőrzése a gazdaság fenntarthatóságának egyik legfontosabb alapfeltételét jelenti. Nagyságrendileg 70 ezer nyugdíjas munkavállaló van az országban, de dr. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár szerint kétszer ennyire lenne szükség.Az elmúlt két évben 15 százalékkal bővült az idősödő munkavállalók foglalkoztatása. A KSH adatai szerint az 55-64 éves korosztály tagjainak 49,8 százaléka, vagyis mintegy 672000 nyugdíjazás előtt álló ember dolgozik ma Magyarországon, amivel megközelítjük az unió tagországainak 55,3 százalékos átlagát.Az idősebbek munkában tartása a gazdaság alapvető érdeke, ugyanakkor az életkorral együtt nő a munkavédelmi kockázat is, elsősorban a feldolgozóipar, a szállítás és raktározás területén.Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) demográfiai előrejelzése szerint 2030-ra már minden harmadik aktív európai munkavállaló az 55-64 éves korosztályból kerül ki, és ennek számos előnye van.Az idősebb munkavállalók jellemzően lojálisak, jó stratégiai és mérlegelési képességekkel rendelkeznek, tudásuk és tapasztalataik megosztásával segíthetik a következő generációkat, miközben munkában tartásuk csökkenti a vállalaton belüli elvándorlást is - mondta dr. Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára.Azt is elmondta, nagyságrendileg 70 ezer nyugdíjas dolgozik ma Magyarországon. Úgy fogalmazott, nagyságrendileg kétszer ennyi nyugdíjas munkavállalóra lenne szükség. Az egyik, ha nem a legnagyobb munkaerőpiaci tartalékként tekintünk erre a társadalmi rétegre - mondta.A központi intézkedések, mint az élethosszig tartó tanulást támogató digitális stratégia vagy a nyugdíjas szövetkezetek létrehozása mind a munkaadókat, mind az idősödő munkavállalókat hivatott segíteni abban, hogy munkával töltött évek meghosszabbítása ne jelentsen további munkahelyi egészségi kockázatokat- tette hozzá a helyettes államtitkár.