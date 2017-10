Nyugdíjasok tízezreit szívatja a kormány

Forrás: Blikk

Ennél azonban jóval többen lehettek azok a nyugdíjasok, akiknek nem is kézbesítettek Erzsébet-utalványt. Az egészségügyi dolgozóknak adott a lehetőség, hogy munkájukat folytatva a nyugdíjuk összegét is megkapják jövedelemkiegészítés címén. Így bár a pénzüket munka mellett is megkapják, azt nem öregségi nyugdíjként folyósítják nekik.- A 2016-os kormányrendelet szerint azt a személyt részesítik egyszeri, 10 ezer forintos juttatásban Erzsébet-utalvány formájában, akinek öregségi nyugdíjat folyósítanak - mondta dr. Sziller Linda munkajogász a Blikknek . - Így tehát a kormány kiküszöbölte, hogy azok a nyugdíjasok is megkaphassák az utalványt, akiknek a nyugdíjfolyósítását szüneteltetik.Bár Lázár János kancelláriaminiszter bejelentése szerint idén is szeretnék meglepni a nyugdíjasokat, a kormányrendelet megváltoztatása híján idén sem kapnak Erzsébet-utalványt az egészségügyben dolgozó nyugdíjasok, valamint azok a tanárok, akik szintén lemondtak nyugdíjuk folyósításáról a további munkáért.