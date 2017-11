Nyugdíjhazugság

Szerző: Gulyás Erika

Nem tudom, mit gondolsz Erzsikém, de azért ez az Orbán hallatlanul rendes ember - fakad ki az őszinteség az egyikből, mire a másik hangosabban kontráz: hallottad mennyi pénzt ad a nyugdíjasoknak most is karácsony előtt?Működik a propaganda, hurrá, lehet örülni a legutóbbi pártpreferencia méréseknek - ejtem vissza az egyetlen ehetőnek látszó nagy kerek szénhidrátot (soha többé nem találom meg), megint bővült a Fideszes szavazók tábora. Logikusan, amúgy. Hiszen aki csak annyit hall a nyár óta, hogy év végén soha nem látott többletpénzt kapnak az idősek, az könnyen felszívja ezt az egymondatos üzenetet, mint a szivacs.Ráadásul kéthetente kap újabb részleteket, egyre nagyobb és nagyobb jótéteményekről. Először csak a tudatosan félresöpört inflációs terv miatt járó nyugdíjkiegészítés kerül napirendre, aztán megjelenik a csodapuding és a nyugdíjprémium, amiben most először részesíti alattvalóit a jóságos hatalom. Majd újabb két hét és kiderül, hogy a nyugdíjasok mellett sok százezer fiatalabb, de munkaképtelen is megkapja a maga százalékait, és végül a várva-várt Erzsébet utalvány is előkerül.Szépen felépített kommunikációs csomag ez. A 2,7 millió érintett közül utánaszámol vagy hatszázezer, hogy miért kapott kevesebbet a megígért 24 ezer forintnál, minden harmadik nyomoz, panaszol, levelez - már csak kétszázezer elégedetlen, egy hivatalnok lehiggasztja a felét és ott vagyunk, hogy örülni kell, hisz kapnak valamit a nyugdíjasok. Üveggyöngyöt, bonbont, de mégis.Aki meg elmagyarázná, hogy az egészet egy ballib kormány Bajnai nevű vezetőjének köszönhetik, aki a gazdasági válság mélyén álmok helyett ezeket a kötelező nyugdíjszabályokat hagyta az utódaira, vagy, hogy aki nem éri el a 123 ezer forintos nyugdíjat, az sokkal kevesebbet kap, nos ezek huhogó, rosszindulatú baglyok, sőt kommunista Soros-bérencek.Ilyen egyszerűen működik a propaganda, csak azt nem értem, ha Erzsike a szikkadt zsömléje mellé lenyeli az ilyen üzeneteket, mikor tanulják már meg végre az ellenzékben is. Népszava