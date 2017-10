Ő a leggazdagabb magyar, több pénze van, mint Sorosnak és ugyanazt gondolja, mint Orbán

Forrás: Magyar Nemzet

A magyar Forbes a floridai otthonában beszélgetett is Péterffyvel, aki az elektronikus tőzsdei kereskedés és a tőzsdei árjegyzés területén ismert a Wall Streeten. A milliárdos alapította az Interactive Brokers netes brókercéget, és ő a fő tulajdonosa is - írja a Magyar Nemzet Péterffy a lap cikke szerint ötévente egyszer jön Magyarországra, mikor osztálytalálkozója van. Nyáron így ismét hazánkba látogatott, ahol találkozott Demján Sándor milliárdossal - ugyanis egy osztályba jártak. A milliárdos a Forbes szerint teljes szívvel támogatja Donald Trump politikáját, személyesen is szokott vele találkozni, júniusi látogatásakor pedig Orbán Viktor is komoly kitüntetésben részesítette Péterffyt. A Parlamentben a Magyar Érdemrend nagykeresztjét vehette át, amit a Forbesnak adott akkori interjújában így kommentált:"A kitüntetés nagyon nagy benyomással volt mindenkire. Én még soha nem voltam korábban az Országházban, nem gondoltam volna róla, hogy ilyen szép."Úgy véli továbbá, Orbán Viktor "nagyon okos ember", és az ideológiájuk is ugyanaz. Negatív véleménye van Soros Györgyről is: "Abban nőttem fel, hogy ezer éve próbáljuk magunkat védeni a törökök ellen, eddig fegyverrel próbálkoztunk, most miért kell azt mondani, hogy Gyertek, persze! Nem értem, hogy ebben mi az upside." Péterffy szerint a helyzet nagyon hasonló, csak "most menekültnek hívják őket, azelőtt janicsárnak hívták".Bár Péterffy a republikánusokat támogatja, emellett olyan ügyek is fontosak számára, mint a feltétel nélküli alapjövedelem. Az erről szóló kutatásra kétmillió dollárt adott.