Ők kaphatnak tízezrekkel több nyugdíjat

Forrás: Napi.hu

Nagyot változik jövőre a parlamenthez már benyújtott, ezen a héten pedig napirendre is kerülő törvényjavaslat szerint a családtámogatások rendszere. A jogszabály mintegy szentesíti, hogy a kormány akár külön rendeletben bármilyen egyszeri juttatást biztosítson. Ilyet lehet majd fizetni a Nyugdíjbiztosítási vagy az Egészségbiztosítási Alapból. Akad azonban részletesebben is leírt, korábban nem létező támogatás is - olvasható a portálon.A részletes indoklás szerint a gyermeküket ápoló hozzátartozók komoly terhet vesznek le az intézményrendszerről, ám mivel keresőtevékenységet nem - vagy csak korlátozott mértékben - tudnak végezni, a számukra megállapítható nyugellátás mértéke alacsonyabb lehet. Ezért vezetik be a gyermeküket tartósan ápoló személyek nyugdíjba vonulását követően biztosítható új ellátási formát, a tartós ápolást végzők időskori támogatását.Havonta 50 ezer forintot kaphatnak azok a nyugdíjasok, akik legalább 20 évig gondozták gyermeküket. Ha a szülő az időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (gyesben) részesült, a gyes idejét - legfeljebb 10 éves időtartamban - hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem minősül nyugellátásnak, így az éves emelési előírások sem vonatkoznak rá. Ez a támogatás viszont az ápolási díjjal párhuzamosan is folyósítható (akik egyéb rendszeres pénzellátást kapnak, azok kizártak belőle). Az igénylésre, a megállapításra és a folyósítására vonatkozó részletes szabályok egyelőre nem ismertek. Ezekről majd külön határozhat a kormány.