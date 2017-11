Okos társasházak és okos lakóparkok

Forrás: MTI / Sztárklikk

A Chameleon tulajdonosa, Szarvas Péter szerint a fejlesztés forradalmasíthatja az okos otthonok nemzetközi piacát azzal, hogy kapcsolódni tud a legtöbb nagy gyártó rendszereihez, elfedi a gyártók közötti kommunikációs problémákat, és nem csak az egyes lakásokat, de az egész társasházat egy rendszerként kezeli, gyakorlatilag előkészíti a lakásokat bármilyen smart home-megoldás bevezetésére.Az okos otthonok (smart home) piaca évről évre gyorsan fejlődik, a lakásban vagy házban működő valamennyi rendszert összehangoló, központilag és távolról is irányítható technikai és innovatív megoldások egyre népszerűbbek. A cég azzal számol, hogy az okos otthonok 5 milliárd forintra becsülhető belföldi piacának növekedési üteme 2017-21 között átlagosan évi 59 százalékos lehet, a 2,6 milliárd eurós európai piac pedig 14,1 milliárd euróra bővülhet 2020-ra.Szarvas Péter a közleményben ismertette, hogy a Chameleon Smart Home tömeggyártása elindult, megkezdődött a technológiát is alkalmazó első magyar okos társasház építése, megérkeztek az első megrendelések Európából és az Egyesült Államokból is.Texasban például 42 ezer lakást "okosítanának" a Chameleonnal, egy német befektető cég pedig kizárólagos forgalmazási szerződést kötne a céggel a rendszer értékesítésére az osztrák, német és svájci piacokon. A világon egyedülálló fejlesztés iránt magyar telekommunikációs és áramszolgáltató cégek is érdeklődnek, a szolgáltatás hamarosan havi díjas előfizetéssel is megrendelhető lesz.A cég egy-két éven belül több millió eurós bevételt vár az évente több mint 50 százalékkal bővülő piacon - áll a közleményben.Az értékesítést még idén elkezdik Németországban, Ausztriában és Svájcban, 2019-ben pedig a tervek szerint az Egyesült Államokban is piacra lépnek. A Chameleon Smart Home jövőre Magyarországról 1 millió euró, Németországban 2 millió euró árbevételre számít, a terjeszkedéshez több mint 300 millió forint pótlólagos tőkét tervez bevonni, emellett franchise hálózat kiépítésén is dolgozik - áll a közleményben.A smart home olyan komplex számítógépes rendszer, amely hatékonyan, egyéni igények szerint képes működteti az otthonok fűtési és hűtési rendszerét, világítását, az árnyékolástechnikát, a biztonsági rendszereket és a legkülönfélébb - akár kerti vagy audiovizuális - technikai eszközöket is. A Chameleonnal azonban nemcsak a lakás, hanem az egész társasház közösségi terei, funkciói elérhetőek.Szarvas Péter hozzátette, a startup sikeresen mutatkozott be Litvánia fővárosában, Vilniusban, ahol a Magyar Nemzeti Kereskedőház támogatásával vettek részt a fejlesztők üzleti találkozókon.