Olvasd el ennek az embernek a történetét

Szerző: Nagy András

Van abban valami sorsszerű, hogy a Száraz November mozgalom épp Nagy-Britanniából indult egész Európát meghódító útjára. Az a román úriember persze valószínűleg tavaly sem vállalta be a kihívást, aki a minap a kis délkelet-romániai falujában elment a kocsmába, aztán onnan 1675 mérföldre éppen Anglia fővárosában ébredt fel, méghozzá alaposan helybenhagyva.A munkanélküli Mihai Danciuval az történt, hogy elkezdett inni, majd egy társával fogadásból megcélozták Londont. Eléggé jól sikerült az ivászat, ugyanis a következő emléke már az volt, hogy egy londoni ház kertjében fekszik összeverve tért magához. A fickó később a segítségére sietők kérdésére csak annyit tudott mondani, hogy nem emlékszik semmire.Lehet jót röhögni is persze ezen az egész világot bejáró sztorin, úgy téve, mintha nekünk, magyaroknak aztán semmi közünk nem egy részeges román elborult kalandjaihoz. Lehet azt is mondani, hogy még kevésbé érdekelnek minket az angolok ivási szokásai, viszkistül, száraz novemberestül, mindenestül. Bolondok vagyunk mi, hogy feladjuk a kis sörünket, borunkat, pláne pálinkánkat?Ugyanakkor a falubelijei szerint régen egészen józan életet élő férfi extrém esete akár arra is ráirányíthatja a figyelmünket, hogy érdemes néha kicsit odafigyelni magunkra és az alkoholfogyasztási szokásainkra, nehogy netán egy szép napon mi legyünk az a Mihai Danciu, akin a fél internet röhög.A Száraz November ugyanis jóval több egy egyszerű önmegtartóztatásánál: akik vállalják, esélyt adnak maguknak arra, hogy jobban megismerjék magukat és az alkoholhoz fűződő viszonyukat. Mint az akció hazai szervezője annak idején elmondta, azt mutatja meg, hogy az egyén képes lehet a saját céljaival dolgozni."Figyelembe véve, hogy hazánkban jelenleg az alkoholfogyasztást államilag is támogató kormányzati politika van érvényben, mindenképp jó jel, hogy a kezdeményezés keretében Magyarországon már tavaly is több ezren vállalták, hogy egy hónapig nem fogyasztanak alkoholt, és a számuk idén valószínűleg tovább nő, mivel most több ismert ember, köztük a rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs is bevállalta, hogy egy hónapra leáll az ivással.Magyarország különben nem véletlenül az egymillió alkoholista hazája: arányaiban Európában nálunk halnak meg a legtöbben a szesztől és szövődményeitől, világszinten pedig a 10 legtöbb alkoholt fogyasztó ország között vagyunk.