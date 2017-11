Ön még hisz a közvélemény-kutatásoknak?

Szerző: Nagy András

Csak a héten két közvélemény-kutatás jelent meg eddig, és a tavaszi választásokig hátralévő hónapokban nagyjából naponta jönnek majd ki a pártok népszerűségét mutató felmérések. Éppen ezért érdekes, hogy a különböző kutatások úgynevezett útmutatás helyett itthon inkább arra alkalmasak, hogy tévútra tereljék a közvéleményt.A tegnapi eredmények közül egyiket a balliberálisnak mondható Idea, a másikat a Jobbik-közelinek tartott Iránytű közölte. A pártpreferenciák tekintetében mindkét intézet a kormányzó Fidesz-KDNP komoly fölényét hozza ki, ám az ellenzéki pártok megmérésénél már markáns különbségeket mutatnak, és nem csak ennél a két műhelynél.Az Idea az Együttet például 5%-ra méri most a biztos pártválasztóknál, míg ugyanebben a kategóriában az Iránytű mindössze 1%-ra. Ez 4%-os eltérés. De ennél meredekebb differenciákat is találni az egyes kutatók (f)elmérései között. Az Iránytűnél speciel a Jobbik 17%-on áll, míg az MSZP csak 6-on. Ezzel szemben a Republikonnál a szocialista párt 8%, a Jobbik meg csupán 9%, ami hibahatáron belüli különbség.Valljuk be, viccesek ezek a számok, ha úgy nézzük őket, hogy az elemzők szerint 3% lehet a hibahatár maximum egy-egy reprezentatív kutatásnál. És természetesen az összes cégnél azt állítják magukról, hogy reprezentatívan mérnek... Nos ezek után higgyen valamelyiknek a választó? Pláne úgy, hogy igen sok a rejtőzködő szavazó, aki nem tudja, nem akarja vagy nem meri felvállalni a pártszimpátiáját.Erős a gyanú, hogy igazán komoly kutatást ma Magyarországon egyedül a "Habony Művek" képes előállítani. Ezek a mérések azonban kizárólag kormánypárti körökben ismertek. Tehát tetszik vagy sem, az egyszerű választó számára jövő tavaszig minden kutatást követően marad a találgatás, hogy a féltucat felmérőcég aktuális eredményei közül melyik lehet az, amelyik legalább közelítőleg a valós támogatottsági adatokat rendeli az egyes pártok mellé. Az ellenzéki politikusoknak pedig marad a jól ismert politikai közhely: nem közvélemény-kutatást, hanem választást kell nyerni.Amiben egyébként van is némi logika, hiszen a különböző kutatások kevés azonos megállapításainak egyike az, hogy az Orbán-hívőkön kívül mindenkinek tele van már a Fidesszel a töke. (OK, ha Halloweent elhagytuk és Mikulás közeleg, akkor a puttonya). Konkrétan kétharmados a kormánnyal elégedetlenek aránya.Vagyis választási matematika nyelvére fordítva ez azt jelenti, hogy elenyésző eleve lefutottnak mondható körzet van. Márpedig a jövő évi választás az egyéni körzetekben fog eldőlni. Ezért nem mindegy, hogy lesz-e koordinált ellenzéki indulás vagy mindenki mindenki ellen megy. Utóbbi esetben ugyanis úgy is meglehet az újabb Orbán-kétharmad, hogy a magyar választók kétharmada elégedetlen a Fidesz kormányzásával.