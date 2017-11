Öngyilkos akart lenni a határkerítést építő vállalkozó

Forrás: delmagyar.hu

Egy sándorfalvi férfi, állítása szerint 60 milliót bukott a menekültek feltartóztatására épített kerítés építésén. Teljesen tönkrement, a házát is elárverezték."Kilométerenként 10 millió forint plusz áfa. Ez állt az előszerződésben, amit aláírtunk a vállalkozói láncban fölöttünk álló pásztói céggel" - idézi a delmagyar.hu Zsikó Imrét.A kerítésépítést lebonyolító cégháló tetején a büntetés-végrehajtás, a BV Holding állt, és az alvállalkozó alvállalkozójának alvállalkozója építette az okoskerítést a magyar-szerb határszakaszon áprilistól júniusig.Zsikó Imrééknek 11 kilométer jutott, akinek megígérték szóban többször is, hogy két hét után hetente lehet majd lehívni a pénzt, hogy abból ki lehessen fizetni az embereket. Ő 50-70 emberrel dolgozott.A pásztói cég, akivel Zsikóék kapcsolatban álltak, 5 millió forint úgynevezett jól teljesítési kauciót is kért, amire ő hitelt vett fel, csak úgy, mint az autóbérlésre és benzinre (erre 2 milliót), hiszen naponta ingáztak kisbuszokkal és személyautókkal Csongrád és Bács-Kiskun megye között.Két hét elteltével azonban nem fizetett a kerítésépítésben részt vevő pásztói cég, amelynek amúgy a sertéstenyésztés volt a fő tevékenységi köre, de jó kapcsolatai voltak a bv-vel. "Majdnem meglincseltek az embereim, és szét akarták szedni a kerítést" - írta le a hangulatot Zsikó Imre, aki a pásztói férfival együtt összekapart egy kis pénzt, így folytatták az emberek a munkát.Később egy irreális ajánlattal állt elő a pásztói cég, ezt nem akarta Zsikó elfogadni, de később rákényszerült, hogy leszerződjön, immár nem 10, hanem 8,7 millió forintról kilométerenként. E pénzből is 5 millió a kényszerből bevett embereknek jutott, és az útiköltséget, autóbérlést sem számolták el."Nekem pedig elfogyott a pénzem. Én hülye, ráadásul aláírtam azt a szerződést, amelybe körmönfontan beleírták, hogy lemondok minden követelésemről, vagyis a pénzemről."A sándorfalvi férfi végül elmondása szerint összesen mintegy harmincmillió forintot kapott a kerítésépítésért, amit szétosztott az embereinek, és körülbelül hatvanmilliót bukott. Noha elvégezte a munkát, nem kapta vissza az 5 millió kauciót a pásztói cégtől, ami most állítása szerint rengeteget jelentene, hogy meg tudja menteni a házát Sándorfalván. Próbált segítséget kérni a cégháló tetején álló társaságoktól és a megrendelő büntetés-végrehajtástól, de nem ért el semmit.Eddig mintegy 300 milliárd forintot költött a kormány a magyar határszakaszokon a migránsok elleni védekezésre. "Mindenkivel aláírattak egy titoktartási szerződést, de engem ez már nem érdekel."Feljelentést még nem tett, egyelőre ügyvédet fogadott.