Önként jelentkezett túsznak az elrabolt magyar tengerész

Él és a körülményekhez képest jól van a TEK információi szerint az a magyar hajós, aki a Peter ­Doehle Schiffahrts KG német vállalat konténerszállító hajóján szolgált, amikor gépfegyveresek gumicsónakkal megtámadták őket Nigéria nyugati partjainál. Blikk információi szerint a magyar tengerész egy hatvan év körüli férfi, aki főgépészként teljesített szolgálatot, és a lap informátora szerint, aki maga is biztosított ilyen tengeri szállítóhajókat, a legénységnek mindig ugyanazt a protokollt kell követnie támadás esetén, függetlenül attól, hogy van-e fegyveres biztonsági személyzet a fedélzeten."Rádión bemondják, hogy kalóztámadás történik, majd a hajó legénysége lemenekül a hajó óvóhelyére. A legénység akár el is hagyja a hajót mentőcsónakkal, míg a kapitány, a másodkapitány és ha van, a három biztonsági ember a hídon marad" - magyarázta a szakértő, és hozzátette,a főgépész a többiek életéért a sajátját kockáztathatta.A napilap szerint nem volt biztonsági személyzet, azaz fegyver sem volt a fedélzeten. Így a kalózokkal szemben esélyük sem volt. Ez egyébként is veszélyes."Míg keleten kis műanyaghajókkal próbálják befogni a hajókat, addig nyugaton nem az a cél, hogy utolérjék a konténerszállítót. Itt turbinás speedboatokkal érkeznek a kalózok, hogy megállítsák a célpontjukat. Éppen ezért nehézfegyverzettel lövik a hajótestet. A legénységgel nem nagyon foglalkoznak: megesik, hogy megverik, megcsonkítják vagy belelövik őket a tengerbe" - mondta a hajós.