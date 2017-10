Orbán: a kommunisták naftalinban

A miniszterelnök beszéde elején a beszámoló szerint elmondta, hogy politikusok nem szívesen szoktak újságok ilyen típusú rendezvényeire járni, "amelynek az az egyszerű oka van, hogy él egy ósdi felfogás, amely arról szól, hogy a sajtó, a nyilvánosság szükségszerűen ellenzéki". Orbán Viktor kifejtette, hogy "ez a gondolat egy intellektuális természetű tévedés eredménye, hiszen a sajtó, és általában a gondolkodó emberek, közöttük az újságírók is, valóban kritikai természetűek. A hiba ott van, hogy sokan azt gondolják, a kritika tárgya a kormány, pedig valójában a széles nagyvilág".Orbán Viktor felidézett Ronald Reagan volt amerikai elnökről két történetet. Az első kormányülésen Reagan azt mondta: utálja az inflációt, az adókat és a kommunizmust. "Na, ezekkel kezdjenek valamit!" - fordult minisztereihez, majd berekesztette az ülést. A másik történet szerint, amikor új stratégiát hirdetett a hidegháborúban, kérdezték tőle, mit takar az. Annyit mondott: "mi győzünk, ők veszítenek".A kormányfő ezek után összefoglalta, milyen eredményeket ért el Magyarország a "reagani kiskáté" követésével: "az inflációt megfékeztük, folyamatosan csökkentjük az adókat, a kommunisták naftalinban". 2010-ben az ország padlón volt, de "ilyen a magyar logika, ha padlón vagy, akkor vizsgáld meg az alapozást", a kormány is ezt tette, és úgy találta, hogy az alapok jók. "A magyarok szeretnek dolgozni, jó a munkabírásuk, kezdeményezők, vagyis nem várják, hogy a sült galamb a szájukba repüljön, és képesek felelős döntést is hozni" - foglalta össze a miniszterelnök.