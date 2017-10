Orbán, a NER Allahja

Forrás: Magyar Nemzet / hvg.hu

"Nyilvánvaló, hogy a politika azon a piacon csencsel, amelyet a bulvárral közösen letarol, tönkretesz, lebutít. A két terület - bulvár és politika - erősíti egymást, utóbbi pedig kihasználja a fogyasztói társadalommal járó debilizmus, szellemtelenedés, kulturálatlanság "előnyeit". Ráadásul úgy élünk fogyasztói társadalomban, hogy a többségnek nincs ehhez a "játékhoz" elég pénze. Így még kétségbeejtőbb az egész" - vázolja honi viszonyainkat Bödőcs Tibor a Magyar Nemzetnek adott interjúban, amelyet a hvg.hu szemlézett.És, mint mondja, neki ebben a térben kell humorosnak maradnia. Megjegyzi ugyanakkor, hogy amikor tíz éve Gyurcsány Ferencet parodizálta, az súlytalanabb dolog volt, nem tűnt ennyire élet-halál kérdésnek.Most ugyanis, ha mond valami durvát, sokan kezdik emlegetni a bebetonozást meg ilyeneket. Pedig, szerinte ennyire nem vészes a helyzet. Szilágyi Ákost idézi: "ami itt van, az szimulált demokrácia és szimulált diktatúra". Tehát nem olyan demokrácia, amilyennek beállítja magát, de nem is diktatúra.A politikai poénok miatt egyébként úgy érzi, nem sokan fordulnak el tőle: "olyan érdeklődés mutatkozik az élő fellépéseim iránt, hogy ha még azok is eljárnának rájuk, akiknek politikailag nem tetszik, hogy kritizálom a bálványukat, a NER Allahját, akit szerintük egész egyszerűen nem is lenne szabad ábrázolnom, tényleg nem férnénk el. Azt hiszem, azok, akiknek a szemében Charlie Hebdo vagyok egy Viktor-paródiától, nem lehetnek túl sokan".Nem csak a NER-t támadja, de természetesen, mivel ők vannak hatalmon, most ez a fő csapás. "Ha változna a politikai vezetés, akkor annak a kritikáját adnám."