Orbán akár fegyveres harcot is provokálhat

Forrás: 444.hu / Hír TV

Bojár most a Hír tévé Egyenesen című műsorában azt mondta: "A legkisebb esélyt is meg kell ragadni a kormányváltásra, olyan mértékű fenyegetést jelent a Fidesz hatalmon maradása." - írja a 444.hu Bojár azt mondta, eddig csak azt gondolta, az EU-ból való kilépés lehet a tét, de most, hogy a miniszterelnök már nyíltan támogatja a garázdaságot, már súlyosabb dolgokról van szó.Bojár attól tart, hogy Orbán Viktor állandó ellenségkeresésében "olyan ellenséget sikerül fogni, aki az egész országnak sokkal nagyobb tragédiát fog okozni".Felvetette, hogy 2020-ban, Trianon százéves évfordulóján akár fegyveres konfliktust is provokálhat a kormány a szomszédos országokkal. Nem feltétlenül háborút, de helyi konfliktusokat elképzelhetőnek tart. Szerinte az állandó ellenségkép-keresést nem lehet tovább fokozni anélkül, hogy ne válna veszélyessé.Ezért van szerinte az ellenzéki pártoknak történelmi felelősségük. "Aki az önálló indulásban gondolkodik, az nem gondolja komolyan Orbán legyőzését", mondta Bojár, aki szerint az ördöggel is érdemes most összefogni."Nem szeretném úgy leélni a hátralévő életemet, hogy lelkiismeret-furdalásom legyen amiatt, hogy szólhattam volna, de nem szóltam" - mondta.