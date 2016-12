Orbán: az a célunk, hogy győztes országgá tegyük Magyarországot

Forrás: MTI

Orbán Viktor úgy látja, ez az ünnep más lesz, mert arra még nem volt példa, hogy "Európa szívében keresztényeket gyilkoljanak karácsonykor", hozzátéve: "minden részvétünk és együttérzésünk a németeké".Jól látható, hogy semmi sem maradhat úgy migránsügyben, ahogy eddig volt, Brüsszelnek változtatnia kell. Azokat, akik illegálisan jöttek be Európába, vissza kell szállítani, a határokat meg kell védeni, a beáramlást meg kell szüntetni - mondta.Egy éve senki sem hitte volna, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból és Amerikában a "Clinton-klán, a hagyományos amerikai baloldali értelmiség pártja" kiesik a hatalomból - fogalmazott.A világ két mintademokráciájában valójában lázadás megy végbe, ami folytatódni fog, 2017 sok európai demokráciában "a lázadás éve" lesz. Magyarország azért "stabil sziget" a forrongó nyugati világban, mert "mi kikértük az emberek véleményét, és az illegális bevándorlással szemben 2015-ben és 2016-ban is megvédtük az országot" - hangoztatta.Orbán Viktor egyetértett a felvetéssel, amely szerint a lázadások egyik oka, hogy "lassan vége lesz az amerikai álom alapgondolatának", annak, hogy mindenki képes a saját erejéből jobbá tenni az életét."Vége az európai álomnak is" - tette hozzá. Jelezte: Nyugat-Európában korábban arról kellett dönteni, hogy a többletpénzeket miként osszák szét jóléti intézkedésekre, ma már a megszorítás "életérzése" a természetes.Kitért arra is, hogy Nyugat-Európa évtizedek óta fogad bevándorlókat, de a beilleszkedésük "nyilvánvalóan kudarc". Azt mondta: több nyugat-európai városban már nincs biztonságérzetük az embereknek, elszaporodtak a bűncselekmények, nő a terrorveszély, ami megrázza a nyugati világ önbizalmát, önbecsülését. Összegzése szerint a gazdasági lassulás, a bűnözés, a terror, a migráció, a döntésképtelenség és az őszintétlen beszéd összeadódik a nyugati világban, és erre nem találtak választ a vezetők.Úgy fogalmazott: "keleti származású nép vagyunk, de a nyugati világhoz tartozunk". Ezért az ország érdekelt a Nyugat és egy olyan Európa sikerében, amely "nem akar minket átalakítani, tudomásul veszi, sőt tiszteli, hogy magyarok vagyunk és azok is maradunk". Nem kell mindent átvenni Nyugat-Európától, határozottan nemet kell mondani mindarra, ami rossz. "Nemet fogunk mondani akkor is", amikor Brüsszel vissza akarja vonatni a magyar rezsicsökkentést - jelentette ki.Hangsúlyozta: 2017-ben az a legfontosabb cél, hogy mindenkinek megérje dolgozni Magyarországon.Amíg az ember csak azért küzd, hogy legyen munkája, el tudja tartani a családját, nem érezheti magát győztesnek. Amikor elkezd jobban keresni, és látja, hogy megéri dolgozni, akkor ráébred, hogy győztes ország polgára - mondta a miniszterelnök. Hozzáfűzte: a kormány azért csökkenti a munkáltatókat terhelő adókat, hogy emelkedhessenek a bérek.