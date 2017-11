Orbán azért ilyen bátor, mert tudja, hogy kamu az EU fenyegetése?

Forrás: Portfolio

Ettől még nem dőlhetünk hátra, mert több nagy befolyású tagállam arra törekszik, hogy a 2020 utáni EU-pénzekről szóló tárgyalásokon elővegyék a kérdést és a strukturális alapokon túl az összes uniós támogatásra, azaz horizontálisan, kiterjesszék a pénzkifizetés kérdését - írja a Portfolio Bár Vera Jourová jogi ügyekért felelős uniós biztos már hónapok óta "fenyegetőzött", legutóbb november elején, azzal, hogy a 2020 utáni EU-s költségvetésben a jogállamiság meglétét össze kellene kapcsolni a strukturális és kohéziós alapok kifizetésével, Frans Timmermans bizottsági alelnök (aki a jogérvényesülésért is felel), a BruxInfónak most először ismerte el, hogy ez jogilag nem lehetséges, a gyakorlatban pedig rendkívül komplikált lenne.Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Brüsszel ejtené a legutóbbi miniszteri ülésen hét régi tagállam által is sürgetett árukapcsolást. Ellenkezőleg: Timmermans meggyőződése, hogy horizontális megközelítésre van szükség, és a közös agrárpolitikát és más területeket is beleértve az EU-s kifizetések teljes vertikumában nyomon kellene követni a jogállami kritériumnak való megfelelést.A bizottsági alelnök szerint fontos látni, hogy igenis van összefüggés a két téma között, hiszen ahol nem tartják tiszteletben a jogállam elveit, ott nincs garancia arra, hogy nem kerülnek rossz kézbe az uniós kifizetések.Timmermans szerint még az Európai Ügyészség (EPPO) felállítása sem oldja majd meg teljességgel az uniós pénzek helytelen elköltése körüli problémát, mivel ez az új intézmény csak nyomozhat, illetve csak vádemelést kezdeményezhet majd az uniós pénzek rovására elkövetett csalási ügyekben, az ítéletet viszont a bírói kar hozza meg, amely ha nem független, akkor ugyanúgy nincs garancia a jog érvényesülésére.Lényeges jelzés az uniós bizottsági alelnöktől, hogy tudomása szerint az új holland kormány is az EPPO-hoz csatlakozás mellett döntött és reményei szerint nemsokára így tesz Málta is, azaz ezután a tagállamok közül csak Magyarország, Lengyelország és Svédország nem venne részt venni az európai ügyészi hivatal munkájában.Timmermans az interjúban azt is hangsúlyozta, hogy a Bizottság nem fog meghátrálni a lengyel jogállamiságról szóló vitában, miként a különböző magyar vonatkozású ügyekben, így a felsőoktatási törvény és a civil törvény ügyében indított kötelezettségszegési eljárások terén sem. Azzal indokolta az EU szívósságát ezekben az ügyekben, hogy ha az EU megengedné a jogállam erodálódását egy tagállamban, akkor annak az EU egésze látná kárát például az igazságszolgáltatás tökéletlen és nem független működése miatt. Ennek az oka az, hogy a tagállamok bírái az uniós jog érvényesítéséért is felelnek.