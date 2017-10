Orbán barátja hidat építhet a Dunán

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

A 600 méter hosszú, kétszer egysávos hídon lesz kerékpárút és járda is."A mai esemény egy jó példa arra, hogy a Duna bennünket, magyarokat és szlovákokat nem elválaszt, hanem összeköt egymással" - jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint a kétoldalú kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most."Közösen ismertük fel, hogy a két nemzetet akkor tudjuk még sikeresebbé tenni, hogyha a határaink mentén újabb és újabb kapcsolatokat hozunk létre. Önök is láthatják, ezért összekötjük országainkat utakkal, vasutakkal, gázvezetékekkel és hidakkal is. Meggyőződésem, hogy ennek a munkának a nyertesei a két ország határán lévő települések és az ott élő emberek lesznek" - mondta a kormányfő.A szlovák miniszterelnök is azt sorolta, ami összeköti a két országot. "Lehetnek eltérő nézeteink: Szlovákia az eurózóna része akar lenni, Magyarország nem, de közös jövőről beszélünk. Közösen gondolkodunk a migrációról, ugyanaz a véleményünk róla. Meggyőződésünk, hogy Schengen külső határait védeni kell, mert a szabályok megszegésének és áthágásának az az eredménye, hogy most a külső határok nincsenek védve" - vélekedett Robert Fico.A komáromi hidat 28 milliárd forintból építik meg, a kivitelezők között található Mészáros Lőrinc egyik cége. Úgy tervezik, hogy 2019 második felére elkészül. Ha a határidőt tartják, akkor a trianoni békeszerződés 100. évfordulóján, 2020. június 4-én át lehet rajta kelni Szlovákiába, illetve Magyarországra.