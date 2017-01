Orbán dönti el, hogy ki gazdagszik meg Magyarországon

Egy műsorban rég hordtak össze annyi hülyeséget, mint Bencsikék az Echo TV-n

A frissen "Mészáros Lőrinc" birtokába került Echo Tv-n jelentkezett sok évnyi kihagyás után a Sajtóklub című műsor, olyan Fidesz- és közpénzközeli szerzőkkel, mint Bayer Zsolt, Lovas István, Bencsik András és Huth Gergő - írja a 444. A hírportál összefoglalta az adásban elhangzottakat. Megtudhatjuk többek között, hogy Bencsik szerint az Orbán-interjú meghekkelése terrorizmus volt.

Ebből a műsorból is látszott, hova összpontosul most a figyelem a Fideszben, a műsoridő nagy részét teljesen kitöltötte Vona Gábor gyalázása. Ezzel együtt pár apróbb témára még jutott idő, így beszélgetett a négy szerző a meghekkelt Orbán-interjúról is. Amiről elmondták, hogy szó nincs meghekkelésről, súlyos bűncselekmény történt, sőt Bencsik...