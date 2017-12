Orbán egy rendkívül kártékony vezető

Szerző: Márkus

Debreczeni József a Népszavának adott interjújában elmondta, számára 2008-tól, az úgynevezett "szociális népszavazás" és a világgazdasági válság után nem volt kérdés, hogy kétharmada lesz a Fidesznek. És az sem, hogy addigi pályafutása, szavai és tettei alapján mit kezd a hatalommal Orbán.Megjegyzi, amúgy még annál is durvább lett a rezsim, mint amilyennek gondolta. Számára az a gyűlöletpropaganda egészen szürreális, ami 2014 után bontakozott ki. Pedig voltak, akik azt hitték, hogy valamiféle konszolidáció következik, mint a Kádár-rezsimben, 1963 után.Debreczeni szerint nem hogy liberális demokráciáról, hanem demokráciáról sem lehet beszélni. A demokrácia díszletei között önkényuralom érvényesül. Egy olyan autokrácia, amelynek nincsenek saját gazdag anyagi erőforrásai. Az uniós pénzek nélkülözhetetlen forrásai a rendszer üzemszerű működésének. Orbán nyilván tisztában van vele, ha nyílt diktatúrává változna ez a rezsim, akkor kilökődne az Európai Unióból.Debreczeni József szerint Orbán Viktort a politikai cinizmus és a politikusi szenvedély egyaránt jellemzi. Orbán az abszurditásig birtokolja azt a politikusi tulajdonságot, hogy igen gyorsan azonosul is azzal, amit az érdekeként ismert föl. Ami aztán meggyőződésévé is válik. Bármi - és bárminek az ellenkezője. Nem egyszerű színészi produkcióról van tehát szó. Egy újabb politológiai műszóval: Orbán igazi toxikus vezető. Nála a rendkívüli politikai képességek rendkívüli kártékonysággal párosulnak.Ez a rezsim, ahogy a Fidesz is, Orbán Viktor alkotása - vélekedik Debreczeni. Ráillik Max Weber definíciója: karizmatikus uralom. Ahol az utódlás rendre megoldhatatlan probléma. Sem a rendszer, sem a párt nem tudna Orbán nélkül működni.