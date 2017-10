Orbán elzavarásának receptje

Az ügyészség is bekapcsolódott "az Orbán-terv végrehajtásába"

Szerző: Kész Zoltán

A jó hír, hogy ez lehetséges, de munka nélkül nem fog menni. Meg kell értenie mindenkinek, aki megelégelte Orbán rablóbandáinak garázdálkodását, hogy az esély a változásra mi magunk vagyunk. Ha rálegyintünk sorsunk alakulására, a legrosszabb forgatókönyvek valósulnak meg, mert a jóért tenni kell. Az esélyt a keményt munka teremti meg. Mindenkinek tennie kell a kormányváltásért. Veszprém 2015-ben elvette a Fidesz kétharmadát. A veszprémi példa 2018-ban még többet adhat: ellenzéki győzelmet. Sőt, kétharmados győzelmet.Mert ma Magyarországon az Orbán-Habony rezsim kisebbségben van. Az elmúlt három évben minden időközi választást elvesztett. Először 2014-ben Budapesten, ahol elsöprő többségben voltak a kormányváltást követelők. 2015-ben Veszprémben és környékén a választók egyharmada sem támogatta a Fidesz jelöltjét. Nem sokkal később a tapolcai választókerületben ugyanez az eredmény ismétlődött meg, a kormányoldal ellen induló jelöltek együtt a szavazatok közel kétharmadát szerezték meg. A hatalom azóta mindig megfutamodik, amikor szembe kellene néznie a szavazókkal. Ezért nem lett referendum a bérplafonról, a vasárnapi zárva tartásról vagy az olimpiáról. A saját kvótanépszavazásukat sem voltak képesek megnyerni, a magyar emberek többsége átlátott a szitán és otthon maradt, ahelyett, hogy asszisztált volna Orbán Viktor gyűlöletkampányához.Egy közös pont van a Fidesz-rezsim összes kudarcában, mégpedig az, hogy mindegyik esetben a magyar emberek elégedetlen többségével kerültek szembe. Egyetlen ellenzéki párt sem volt képes arra, amit néhány ezer választó elért, pusztán azzal, hogy elmentek szavazni. Mert az Orbán Viktoréhoz hasonló, elnyomó rendszereket nem a pártok, hanem az emberek döntik le. Nem esélylatolgatással vagy alkudozással, és nem lassan, még négy év alatt, hanem most, hirtelen, elemi erővel. Ehhez nem a közvélemény-kutatásokon jól szereplő politikai pártok kellenek, hanem 106 ember. Az a 106 jelölt, akik hajlandók elvégezni a kemény munkát a kerületükben, és valós alternatívát tudnak nyújtani a választóknak. Mert jövő áprilisban a szavazók nem az egyik vagy másik pártra akarnak majd voksolni a szavazólapon, hanem arra a személyre, akivel együtt elzavarhatják a korrupt fideszes párttitkárokat és Orbán strómanjait. Olyan képviselőkre van szükség, akik nem a kormányt, de nem is valamelyik pártot képviselik, hanem a saját választóikat.Hiszem, hogy mindenhol, ahol szerepel majd ilyen jelölt a szavazólapon, ott garantáltan megjelenik majd az az elemi erő, amely elsöpri ezt a rezsimet. Ha pedig Orbán Viktor ezt nem tudja elfogadni, ha ő olyan országban akar élni, ahol a népnek befogják a száját, ahol oligarchák rabolják szét a költségvetést és be van tiltva az ellenzék, szívesen veszek neki egy jegyet Moszkvába. Egy útra szólót, csak oda.