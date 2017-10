Orbán gyűlölködése pusztítóan hat a gyerekekre is

Forrás: Magyar Nemzet / hvg.hu

"A XX. század óta számos példája van annak, hogy a politikusok különböző népcsoportokról lelkiismeret nélkül beszélnek, ez pedig tömegeket ragad meg. Miért? Mert a létezés szorongással és bizonytalansággal jár. A felelőtlen politikus azt üzeni, hogy te választóként azért szorongsz, mert vannak a gonoszok: feketék, fehérek, zsidók, magyarok - attól függ, hogy ki mondja" - magyarázza Vekerdy a Magyar Nemzetnek adott interjúban.Hozzáteszi, a gyerekek pedig elszenvedői a felnőttek őrültségeinek. Fogalmuk sincs, hogy kik a cigányok vagy a zsidók, de az indulatokat értik és a jelszavakat használják. Ha az emberi agy fiziológiája felől közelítünk, a propagandával fokozatosan kikapcsolható egy-egy embercsoport kapcsán az agykéreg normális működése, hogy embereknek tekint csoportokat, és nem masszának."A gyűlölet manapság a szavazatmaximálás miatt terjed - Orbán Viktor is ebben utazik -, ami viszont elpusztít egy nemzetet. Emlékezetes az az eset, mikor egy határ menti óvoda elvitte a gyerekeket a kerítéshez, hogy ott köszöntsék a gyerekek a hős kerítésépítő katonákat. Ez elmebaj, bűnözés, politikai abúzus, mondhatni megrontás."Vekerdy szerint Magyarországon is várunk arra a rendszerváltozás utáni generációra, amelyik kimondja a felmenőire, hogy "Minden hülyeséget bevettetek? Előbb nyilasok voltatok, majd kommunisták?". A generációk közötti viszony kapcsán hozzátette, Orbán Viktor már 1998-ban közölte, hogy szerinte Európán kívül is van élet. "Ő már akkor úgy érezte, hogy soha senki ne álljon felette."