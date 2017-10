Orbán hátradőlhet - Nem lesz október 23-án közös ellenzéki megemlékezés

"Reméltük, hogy még változhat a helyzet, és mind a 8 párt jelen lesz egy olyan közös október 23-i ünneplésen, amely fel tudja mutatni a választási reform mögött létrejött együttműködést.



Mostanra már biztos, hogy ez nem érhető el, így ez nem az a rendezvény, amit a Közös Ország Mozgalom megcélzott. Egyeztettünk a szervezőkkel is, a Párbeszéddel is, és úgy döntöttünk, hogy a kialakult helyzetben máshogy ünneplünk."

Szerző: Konczik Márton

Október 23-án több ellenzéki párt (DK, MSZP, Együtt, Liberálisok, MoMa, PM) és civilek tüntettek volna annak érdekében, hogy közösen határozzák meg azokat a követeléseket, amelyeket a magyar társadalom egy új, igazságos hatalommal szemben támaszt.A Gulyás Márton alapította Közös Ország Mozgalom eseményére korábban csak Hadházy Ákos, az LMP társelnöke jelentette be, hogy nem vesznek részt az eseményen. Ezen persze nem sokan lepődtek meg, hiszen a rossznyelvek szerint eddig sem a kormányváltásért dolgoztak.A Sztárklikk információi szerint, néhány órával ezelőtt a Juhász Péter vezette Együtt és a PM is visszamondta a részvételt.Az információnkat az is alátámasztja, amit Juhász Péter írt ki közösségi oldalára: