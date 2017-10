Orbán kezd becsavarodni a Sorossal vívott háborúba

"Gyurcsány még most is képes személyi változásokat előidézni az MSZP-ben"

A jelentés nem a mostani helyzet kezeléséről, hanem a jövőről szól, és negligálja azt a veszélyt, hogy kapcsolat áll fenn a migráció, illetve a terrorizmus és a közbiztonság romlása között, továbbá el is venne jogköröket a tagállamoktól - tette hozzá."Igaz, hogy kötésig állunk a küzdelemben, hogy megvédjük nemzeti szuverenitásunknak ezt a szeletét, de eddig ez sikerült, hiszen ez idáig a mi döntésünk volt, hogy ki tartózkodhat Magyarország területén, azonban az Európai Parlament most minden korábbinál erősebb támadást indított a szuverenitásunk ellen"- fogalmazott a kormányfő.Kijelentette, jól jönne ilyenkor a nemzeti egység, de ez nincs meg, mert az "ellenzéki pártok Brüsszelnek a kötelező kvótára épülő bevándorláspolitikáját támogatják".Orbán Viktor felháborítónak nevezte, hogy a kérdéses javaslat kidolgozásában is vett részt magyar ellenzéki politikus, és hangsúlyozta, hogy "kevés alávalóbb dolgot" ismer annál, mint ha valaki a "magyar nemzeti érdekekkel szemben dolgozik Brüsszelben menekültügyben"."Amíg ez a kormány van, és ennek a kormánynak az élén én állok, addig semmilyen betelepítés meg kvóta nem lesz Magyarországon" - szögezte le a miniszterelnök, hozzátéve, hogy kemény és elhúzódó vitákra kell számítani, ezért "jól fel kell kötni a nadrágot".