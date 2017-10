Orbán kiszorítja hazánkat az európai együttműködésből, mert zavartalanul akarnak lopni

Szerző: Ujhelyi István

Pedig az életükről van szó, a gyermekeik és unokáik jövőjéről. Igen, a menekültválság a jelenkor egyik fontos problémája, amelyre megoldást kell találni; azonban az, ahogyan ezt a Fidesz-propaganda teszi, csak arra jó, hogy csendes Tolna megyei falvakban artikulálatlan gyűlöletté formálja a békés mindennapokat.Orbán Viktor és a Fidesz eszközt és lehetőséget lát a menekült-ügyben, amely kellő hőfokra hevítve reményeik szerint ideig-óráig még hatalomban tartja őket. Kiengedték a szellemet a palackból és nem számolnak azzal, hogy ez a gyűlölet bármikor, kontroll nélkül bárkit utolérhet; idővel akár ők is célpontjai lehetnek. Nekik elég, ha a pár hónap múlva esedékes választásokig kitart a gyűlölet és a félelem, utána pedig majd csak lesz valahogy.A körülöttünk lévő világ és Európa azonban eközben egyre nagyobb sebességgel változik, a Fidesz pedig nem elég, hogy negligálja az eseményeket, de a változások mentén épp kihasítja Magyarországot az európai közösségből. Az az állítólagos "Soros-terv", amelyet a Fidesz most plakátokra fest, ebben a formában nem létezik. Ezt ők is tudják.Van azonban egy nagyon is valóságos Macron-terv, amely alapjaiban fogja megváltoztatni a reformért kiáltó Uniót és amelyhez Merkelnek és a többi európai vezetőnek is viszonyulnia kell. Ezt ők is tudják.A francia elnök közös határvédelemmel, terror-elhárítási és hírszerzési együttműködéssel növelné a biztonságunkat, átlátható és kezelhető rendszerbe terelné a menekült-ügyet (aki valóban menekült, azzal bánjanak méltósággal, de a többieket küldjék haza), komoly fejlesztéseket indítana az oktatás és az egészségügy területén.Macron progresszív közösségi lépéseket tenne a környezetvédelem és a fenntarthatóság felé, csökkentené a "brüsszeli bürokráciát", így az Európai Bizottság létszámát és nem utolsó sorban megerősítené az euró-zóna tagországok együttműködését; a közös valutát használók külön költségvetést és akár külön pénzügyminisztert is kaphatnának. Ez a Macron-terv, ami valóban érdemi hatással van Magyarország jövőjére is.A biztonság és fejlődés kapcsán tett javaslatainak nagy többségével kérdés nélkül egyet lehet érteni, az euró-zóna megerősítése és második sebességbe kapcsolása pedig a haladó országok szempontjából logikus és előremutató, az eurót elutasító és a szorosabb integrációt ellökő országok (így Magyarország) esetében azonban mindenképpen hátrányos.Orbán Viktor és a Fidesz kiszorítja hazánkat az európai együttműködésből, kilöki a magyarokat az európai fejlődés lehetőségéből, pusztán azért, mert semmilyen kontrollt nem akar maga felett. Zavartalanul akarnak lopni, számonkérés nélkül megszegni a törvényeket, egyedül kapirgálni a szemétdombon.Magyarország sorsa most nem holmi "Soros-terven" múlik, hanem azon, hogy a Macron-tervhez hasonló reformfolyamatokhoz hogyan viszonyulunk és kikhez csatlakozunk. Erről kell beszélni a gyűlöletszító propaganda helyett.