Orbán módszerét másolhatják a lengyelek

Forrás: Napi.hu

A Lengyelországot kormányzó radikális jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) pártjának egyik képviselője "új" lehetőséget talált ki a lengyel állampolgárok számának növelésére - írja a gazeta.pl nyomán a Napi.hu . Stanislaw Pieta a letelepedési államkötvény Magyarországon ismert rendszerének átvételét javasolja, amelyben megfelelő mennyiségű állampapír vásárlásával letelepedési engedélyt, s ezzel EU-s belépőt kaphatnak külföldiek.A PiS politikusa Orbán Viktor nyomában akar haladni - értelmezi a javaslatot a Gazeta, emlékeztetve arra, hogy az Orbán-kormány 2012-ben vezette be a letelepedési államkötvény vásárlásának lehetőségét. A 250 ezer euróért kínált lehetőséggel az volt Orbán célja, hogy pénzt szerezzen a válság idején. Végül főleg kínaiak, oroszok, törökök és irániak éltek a lehetőséggel, több mint egy milliárd euróval gazdagítva az államkasszát.Vannak hasonló programok más európai országokban is, de a magyar már a kezdetektől kétségeket ébresztett tisztátalan részleteivel, elsősorban azzal, hogy offshore cégek árulták a kötvényt csillagászati jutalékért. Bogdan Góralczyk professzor, a magyar ügyek szakértője úgy látja, hogy az állampolgárság értékesítése Magyarországon átláthatatlan, a szabályok nem világosak, az előírások szürke szférát teremtettek, és nagy a gyanú, hogy az egészben mögött gigantikus korrupció húzódik meg.Stanis³aw Pieta ugyanakkor azt írta a belügyminiszternek, hogy érdemes Orbán Viktor útját követni, mert az nagy sikert ért el. Ezért bemutatta a kormánynak a magyar program alapszabályait, azzal, hogy ezeket majdnem egy az egyben Lengyelországban is alkalmazhatnák. Az egyértelmű, hogy jogszabályi alap nélkül ezt a fajta állampolgárságot nem fogják bevezetni, erről politikai döntést kell hozni - ismeri el a tervezetet ajánló képviselő.