Orbán most nem élne túl egy miniszterelnöki vitát

Ferenc pápa: a világ ma is háborúban áll, és újabb, még nagyobb háborúra készül

Szerző: Konczik Márton

Gyurcsány Ferenc évekkel később Friderikusz Sándor műsorában így nyilatkozott: belülről nem érzékeltem, hogy már nagyon meg van verve az Orbán.Gyurcsány később próbálta megbeszélni a konfliktust a miniszterelnökkel, de olyan gorombaságot kapott válaszul, amit el sem árult a nyilvánosságnak.A Magyar Nemzet most azt írja, hogy semmilyen körülmények között nem javasolna miniszterelnöki vitát a választások előtt a Fidesz egyik prominense. A lap hozzáteszi: a vitának nem volna értelme, mert Orbán Viktornak nincs kihívója. A politikus azt mondta, hogy ilyen polémiának akkor van létjogosultsága, ha például van két néppárt az országban, és közel azonos szinten állnak.A fideszes képviselő azt is mondta, hogy senki sem szolgálta meg belpolitikai teljesítményével, hogy a hivatalban lévő miniszterelnök kiálljon vele vitázni.Pedig az emberek kíváncsiak lennének arra, hogy milyen magyarázatot tudna adni a miniszterelnök az egészségügy, az oktatás rossz állapotára. Továbbá arra is, hogyan tudná megindokolni Mészáros Lőrinc vagyonosodását.Valószínűleg, ha jelen politikai körülmények között mégis létrejönne az összecsapás, Orbán Viktor élete végéig pszichiátriai kezelésre szorulna egy ausztriai magánklinikán...