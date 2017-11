Orbán nem meri kockára tenni Rogán jó hírnevét

A HVG megkereste a Rogán Antal vezette minisztériumot, de nem kapta választ. Mindenesetre van egy októberi Magyar Időkös cikk, amely már tényként kezeli, hogy Rogán nem indul. A magyarázat szerint azért, mert Orbán Viktor miniszterelnök kampányát segíti, így listáról kerül majd be a parlamentbe.Juhász szerint viszont nem erről van szó. Úgy véli, Orbán nem meri megkockáztatni szimbolikus embere bukását.Rogán Antal az egyik legnépszerűtlenebb kormánypárti politikus. Volt egy olyan Demokrata mérés is, amely szerint Rogán még Gyurcsány Ferencnél is népszerűtlenebb.Orbán pedig nyilván nem kockáztathatja meg, hogy a korrupciós ügyekben gyakran emlegetett, és urizálása miatt támadott Rogán elbukjon még akkor is, ha amúgy a Fidesz megnyeri a választást.