Orbán: nem szégyen egy cigány embertől bocsánatot kérni

Forrás: Hír TV

"Azt állította Balog Zoltán, az ön minisztere, és nyilvánvalóan a kormány tagjaként a kormány nevében, hogy végre egy hiteles, botránymentes vezetőt lehet köszönteni Farkas Flóriánt személyében. Azt is állította ezek szerint tehát, hogy nem botrány az önök kormányának, ha valaki felelőssége alatt közel másfél milliárd forint tűnik el a Híd a munka világába program keretében. Balog Zoltán szerint az sem botrány hogy büntetőeljárások tömkelege zajlik Farkas Flórián ellen jelenleg is, többek között csalás, költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt" - jelentette ki a politikus.Orbán Viktor megkerülte a kérdést: "Szerintem nem fair, nem korrekt, nem tisztességes eljárás megvádolni egy képviselőtársunkat azzal, hogy vele szemben bűnvádi eljárás zajlik, amikor az nem igaz. Lett volna lehetősége Mirkóczki képviselőtársamnak, hogy elnézést kérjen. Higgye el Mirkóczki úr, egy cigány embertől is lehet bocsánatot kérni, nem szégyen az. Legközelebb próbálja meg. Ami pedig a jogszerűséget illeti, azt tudom tanácsolni a Lungo Dromnak, mint a Jobbiknak, tartsák be a törvényeket, és akkor nem lesz baj."Farkas Flórián az Országos Roma Önkormányzat elnöke is volt. Elnöksége idején a szervezet 1,6 milliárd forintot kapott a kormánytól a cigányok felzárkóztatására. A pénz eltűnt, az ügyben évek óta nyomoznak.