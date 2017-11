Orbán: nem, szerintem a teljes bírói kar nem komcsi

Forrás: MTI / Sztárklikk

Bárándy Gergely (MSZP) "Ön szerint is komcsi a teljes bírói kar?" címmel tett fel kérdést a miniszterelnöknek. A politikus azt mondta, hogy Budai Gyula, az igazságügyi bizottság fideszes alelnöke a testület ülésén "lekomcsizta" a teljes bírói kart. Ez a Fidesz és a kormány valamint a miniszterelnök személyes véleménye a bírói karról - tette fel a kérdést a képviselő, aki elhatárolódásra szólította fel Orbán Viktort.A mostani esetet a Magyar Bírói Egyesület is szóvá tette és arra kérte a törvényhozó és végrehajtó hatalom meghatározó szereplőit, hogy lépjenek fel és határolódjanak el az igazságszolgáltatás függetlenségét sértő kijelentésektől - hívta fel a figyelmet.Orbán Viktor miniszterelnök a képviselő kérdésének írásbeli címére felelve azt mondta, "nem szerintem a teljes bírói kar nem komcsi".Bárándy Gergely válaszul úgy fogalmazott, ezzel a kormányfő "gyakorlatilag lekomcsizta", ha nem is a teljes bírói kart, de legalábbis egy részét. Újra azt kérte a miniszterelnöktől, hogy határolódjon el Budai Gyula kijelentésétől.Válaszul a kormányfő kijelentette, hogy az alaptörvény kimondja, a bírák független és csak a törvénynek vannak alárendelve és a kormány ezt tiszteletben tartja.Orbán Viktor egyúttal idézte a Magyar Bírói Egyesület 2012 januári közleményét, amelyben példátlannak nevezték, hogy egy országgyűlési képviselő a törvény erejénél fogva független bírákat politikai komisszároknak nevezett és számonkéréssel fenyegetett. "Ez az országgyűlési képviselő ön volt Bárándy úr, ennyit a kérdésének a hitelességéről" - fogalmazott.