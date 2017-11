Orbán párttársai felháborodtak a Fidesz közleményén

Félelmet és pánikrohamot is átélhet az internetes zaklatás elszenvedője

Az EUObserver brüsszeli hírportál arról számolt be, hogy az Európai Néppárton (EPP) belül felháborodást keltett a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának minapi sajtóközleménye, amelyben élesen tiltakoztak a lengyelországi helyzetről elfogadott EP-határozat ellen.Az EP a néppárti, szociáldemokrata, liberális, zöldpárti és radikális baloldali frakciók javaslatára szerdán kezdeményezte az uniós alapszerződés hetedik cikke szerinti eljárás megindításának előkészítését Lengyelországgal szemben. A magyar kormánypárti képviselők a határozat ellen szavaztak, és közleményt adtak ki, amelyben elfogadhatatlannak nevezték, hogy "Brüsszel nyomást gyakoroljon szuverén tagállamokra", valamint azt állították, hogy Varsót határozott bevándorlásellenes álláspontja miatt büntetik.A híroldal azonban rámutatott: az elfogadott határozat a lengyel jogállamisági helyzettel kapcsolatban fogalmazott meg aggályokat, s nem érintette a migráció ügyét.Pedro Lopez de Pablo néppárti szóvivő az EUObservernek megerősítette, hogy vita robbant ki a konzervatív erőket összefogó pártcsaládon belül a kommüniké nyomán, amely "sokaknak egyáltalán nem tetszett". "Mindenki tisztában volt vele, hogy a határozat ellen fognak szavazni, azonban más kérdés, hogy az ügyet a nyilvánosság elé viszik" - mondta.A szóvivő elmondta ugyanakkor, hogy a Fideszt is a soraiban tudó EPP nem tervez szankciókat, "nem kezdhetik ugyanis cenzúrázni a sajtóközleményeket".Az uniós ügyekkel foglalkozó portál arról számolt be, hogy Janusz Lewandowski lengyel néppárti képviselő "dühös" volt a frakcióülésen, és kiemelte, számítottak rá, hogy a magyar delegáció a határozat ellen fog szavazni, mert "az igazságügyi rendszerrel és a civil társadalommal kapcsolatos lengyelországi fejlemények hasonlók ahhoz, mint ami Magyarországon történik"."Ahelyett, hogy csendben maradtak volna, közleményt adnak ki, átlépve a hűség minden vörös vonalát" - közölte Lewandowski névtelenséget kérő források szerint.Frank Engel luxemburgi képviselő pedig azon véleményének adott hangot, hogy a közlemény "sértés a lengyelek és a frakció tagjai számára egyaránt".