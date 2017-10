Orbán: sportnemzet vagyunk, nem állunk le a stadionok építésével

Forrás: MTI / Sztárklikk

Ezt a célt szolgálja az az összesen mintegy 825 milliárd forintnyi stratégiai fejlesztési forrás, ami 2030-ig rendelkezésre áll.A miniszterelnök három fő irányvonalat nevezett meg, amelyek mentén a szektor fejlesztése történik majd:- Sportnemzet vagyunk, ezért a sportesemények rendezéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket folytatni kell. Véleménye szerint sportrendezési nagyhatalommá váltunk, és a jövőben is folytatni fogjuk az ilyen irányú törekvéseinket.- Kulturális gyökerünk bizonyítékainak megőrzése és felújítása szintén kulcsfontosságú a turizmus jövője szempontjából.- Kiemelt szerepet kap az egészségturizmus is, hiszen egyre jobban felértékelődnek az ehhez kapcsolódó szolgáltatások.Azt is mondta: a kormányzati gondolkodásban a turizmus nem csak pénzkereseti forrás, vagy a magyar gazdaság saját erején felül teljesítő ágazata, hanem a hazaszeretet egyik formája, ami misszió.