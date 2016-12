Orbán szerint az egészségügyben és az oktatásban minden rendben van

Forrás: MTI

"Hosszú évtizedekig arra neveltek bennünket, hogy a magyarok vereségre ítélt nép" - mondta. Sokan gondolják ma is, hogy ha valami történik a világban, az Magyarországnak rossz lesz, és ha valami jó történik az országgal, azt inkább a szerencsének köszönhetjük. Ennek a megváltoztatása a legnagyobb feladat - mondta."Nem akarunk vesztes országban és vesztes nép fiaiként élni. Az a célunk, hogy győztes országgá tegyük Magyarországot" - jelentette ki.Arra a kérdésre, nem akadtak-e el a reformok az egészségügyben és az oktatásban, Orbán Viktor azt válaszolta, hogy "éppen ellenkezőleg". Hetvenegy kórházat felújítottak, fejlesztettek, 23 új rendelőintézet épült, az orvosok és az ápolónők bérét 2017-ben és 2018-ban is folyamatosan emelik - hozott példákat.Ötven százalékkal emelkedett a pedagógusok bére, és nem bezárnak iskolákat, hanem újakat nyitnak.Mindezt jelentős előrelépés ahhoz képest, hogy 2006 és 2009 között iskolákat és kórházakat zártak be, és az utolsó szocialista kormány "búcsúzóul" egyhavi bért vett el a pedagógusoktól és az egészségügyi dolgozóktól is - mondta.Arra, hogy ellenfelei folyamatosan korrupcióval vádolják, Orbán Viktor úgy reagált: a korrupciós vád politikai lejárató eszközként teljesen megszokottá vált. Ha az ember azt bizonygatja, hogy nem korrupt, "már önmagában ettől hihetőbbnek tűnik, hogy mégis az".Világossá kell tenni - hangsúlyozta -, hogy "mi nem tűrjük a visszaéléseket". Kormánypártiaknak és ellenzékieknek is azt tanácsolta, "tartsák be a törvényeket, és akkor nem lesz baj". Amikor fejlődik az ország, a korrupció visszaszorul. Azért is jut pénz nyugdíjemelésre, családtámogatásra, a gyerekek ingyenes tankönyvére, mert "nem tűröm, hogy ellopják a pénzt" - emelte ki.