Orbán szerint erre teremtette a Jóisten Magyarországot

Közélet

Új munkaszüneti napról ad be törvényjavaslatot a Párbeszéd

A Párbeszéd Magyarországért törvényjavaslatot nyújt be annak érdekében, hogy december 24-e is munkaszüneti nap legyen. A Párbeszéd a javaslat benyújtásáról a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel is egyeztetett.