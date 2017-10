Orbán talpra állította az országot

Forrás: MTI / Sztárklikk

A miniszterelnök nagy magyar sikertörténetnek nevezte a beruházást, és kiemelte: az ország lassan a saját lábán áll, minden héten egy-egy új beruházás-fejlesztés újabb visszajelzés arról, hogy a munkának van értelme.Amíg Magyarországon ilyen vállalkozók vannak, nincs miért aggódni - mondta, a Révész-Nyírlog Kft. tulajdonosaira utalva.Orbán Viktor gratulált a beruházáshoz, amelyet mintegy 9 milliárd forintból 10 hónap alatt valósított meg a magyar tulajdonú családi vállalkozás.A miniszterelnök beszédében emlékeztetetett, a rendszerváltás első időszaka, a piacgazdaságra történő átmenet nagyon nehéz időszak volt Magyarország történetében, sokan egy "fabatkát sem" adtak volna ezért az országért. A 2008-2009-es válság lényegében földre vitte a magyar nemzetgazdaságot, kevesen gondolták, hogy ebből lesz valami. A mai esemény is annak a bizonyítéka - folytatta Orbán Viktor -, hogy Magyarország feltápászkodott, lassan saját lábára áll."Szeretném, hogy Magyarország minden nagyvárosa olyan jó állapotban lenne és olyan szép fejlődési perspektívák előtt állna, mint amilyenek előtt Nyíregyháza áll" - jelentette ki a kormányfő.A társaság tulajdonosára, Révész Bálintra utalva miniszterelnök azt mondta, a mai magyar tőketulajdonosok, vállalkozók, a sikeres üzletemberek között nagy számban vannak ott azok, akik a 80-as években legalulról kezdték a pályát.Ha ezek az emberek nem lennének, a magyar nemzetgazdaság kizárólag külföldi tulajdonú cégekből állna - rögzítette. Mint mondta, ők jelentik azt a csoportot, akik ma is "törik az utat és hátukon viszik az országot", szavai szerint amíg ilyen emberek vannak, addig a magyar gazdaságnak nincs miért aggódnia.Orbán Viktor kifejtette, a magyar gazdaság tekintélyes részét ma külföldi vállalkozások adják, akikre szüksége van az országnak, de - mint fogalmazott - a "szívünkhöz legközelebb" mégis a magyar vállalkozások állnak. A Révész cégcsoport és a francia gumiabroncsgyártó óriáscég, a Michelin üzleti kapcsolatára utalva a miniszterelnök megnyugtató érzésnek nevezte, hogy Nyíregyházán a magyar tulajdonú vállalkozások és a külföldi nagy cégek képesek együttműködni. Aláhúzta, a magyar kézben lévő cégek és a külföldi beruházások nem ellenfelei egymásnak, mivel ugyanannak a magyar nemzetgazdaságnak a részei, a közöttük lévő együttműködés a fejlődés kulcsa.Az exportmutatókra kitérve azt mondta, logisztika nélkül nincs exportteljesítmény, idén pedig várhatóan "rekordgyanús" magasságba emelkedik a magyar export teljesítménye. Orbán Viktor hozzátette, ennek nagy részét ugyan szintén a külföldi cégek adják, de egyre növekvő arányban a hazai cégek is közreműködnek az export előállításában és - logisztikai partnerként - annak lebonyolításában.A családi vállalkozásoknak az emberek is fontosak, és sokat törődnek közvetlen környezetükkel, a velük egy településen élőkkel - utalt a miniszterelnök a cégcsoport nyíregyházi köz- és sportéleti szerepvállalására. Ma már a magyar állam nem lenne képes kiszolgálni tízmillió magyar ember kulturális-, szabadidős-, egészségügyi- vagy sportszükségleteit, ha nem lennének azok a családi kézben lévő vállalkozások, akik jelentős részt vállalnak át ezekből a feladatokból - jelentette ki.Ha a kormányon múlik, hosszú ideig fenn fognak maradni fognak azok a gazdasági keretek, amelyekben vállalkozásokat lehet indítani, fejleszteni és beruházni - rögzítette a kormányfő arra kérve a magyarokat, hogy jövőre "higgadtan, nyugodtan" értékeljék az ország helyzetét és ha eljön a pillanat, hozzanak egy ésszerű, bölcs döntést arról, hogyan folytassuk az életünket.