Orbán veje ismét jól helyezkedett

Forrás: HVG

Hamarosan egyetlen cég informatikai rendszerén fog átfutni valamennyi állami és önkormányzati közbeszerzés összes irata. Ennek a cégnek, a NEKSZT Kft.-nek az élén pedig egy olyan szakember áll, aki Tiborcz István üzleti köreiből érkezett - olvasható az e heti HVG -ben. Persze a személyektől függetlenül már önmagában az is aggályos, hogy monopolizálják a közbeszerzési eljárásokat. Így ugyanis egy jól behatárolható kör láthatja elsőként az ajánlatokat, ráadásul semmi garancia nincs arra sem, hogy olcsóbbá válhatnak az eljárások.Lázár János november elején jelölte ki a NEKSZT-et az elektronikus közbeszerzés kizárólagos üzemeltetőjének, miután az állam még a nyáron úgy döntött, hogy megveszi a cég jogelődjét. A vállalat élére azt a Csányi Istvánt ültették, akit tavaly Lázár javaslatára a közbeszerzéseket felügyelő helyettes államtitkárnak neveztek ki. Előtte az Ész-Ker nevű cég szakmai irányítója volt, ez a vállalat milliárdokat kapott állami és önkormányzati szereplőktől, hogy tanácsokat adjon a közbeszerzésekhez. A meghatározó tulajdonosa Kárpáti Péter, aki több ponton is kötődik a miniszterelnök vejéhez.Lázárt nemrég egy kávézóban fotózták le Tiborcz Istvánnal - a miniszter ezekben a napokban adott be egy módosító javaslatot, amivel januárról áprilisra tolná ki a teljes körű elektronikus ügyintézés bevezetésének határidejét.