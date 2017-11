Orbán veje négyhektáros tavat épít a családi birtok mellé

Forrás: Magyar Narancs

"Tiborcz István magánszemély (...) saját területén dísztó és vizes élőhely kialakítását határozta el" - ez áll annak az előzetes vizsgálati tanulmánynak az elején, amelynek elkészítésével a miniszterelnök veje bízott meg egy mérnöki irodát.A nyilvános, bárki által letölthető dokumentum szerint Tiborcz a tavat a Bicskéhez közeli Csabdi határába szeretné megépíttetni, a család tükröspusztai lovas tanyájától 350 méterre. Ez az a birtok, ahol felnőtt Tiborcz István, 2013-ban pedig a fiatal, mára már milliárdos vállalkozó itt házasodott össze Orbán Ráhellel. Magyar Narancs birtokában lévő tulajdoni lap szerint a tónak helyet adó, 10,7 hektáros földrészletet még 2013 májusában, egy magánszemélytől vásárolta meg Tiborcz István, aki ide egy közel 4 hektáros vízterületet álmodott, amelyen lenne egy kis sziget is. A tervezett tó közvetlen környezetében több olyan területet is azonosított a lap, amelyet Tiborcz István állami földárveréseken vásárolt 2016-ban, ezek összesen közel 100 hektárt tesznek ki, és csak ezekért több mint 115 millió forintot fizetett Orbán Viktor veje.A tervezett tó területének egy részén szántó, másik részén gazos, vizes terület található, a közelben húzódik a Csordakúti-árok, ebből nyernék a vizet és innen pótolnák a párolgási veszteséget is.