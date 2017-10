Orbán Viktor 15 éves korában látott először fürdőszobát

Forrás: Népszava

A szerző "soha életében nem volt olyan szerencsés, hogy alanya állandóan új témákat szolgáltasson" - e szavakkal fogadta Paul Lendvai a Népszava tudósítóját angliai könyvbemutatója után Londonban. Csakhogy Orbán Viktor folyamatosan "bajt kever, akárhányszor fellép, mindig mond valami ellentmondásosat, ami miatt részben utálják, részben csodálják" - magyarázta a 88 éves publicista, író.Lendvai a Népszavának elmondta, az Orbán-önéletrajz, ahogy a magyar kötet címe, Új honfoglalás is jelzi, nemcsak azt tárja fel, hogyan emelkedett ki a kormányfő a mélyszegénységből, hanem azt a rendkívüli jelenséget is, amint 15-20 fiatalkori barátjával - Áder Jánossal, Kövér Lászlóval, Szájer Józseffel, Handó Tündével - kezdettől fogva szorosan összetart, akikhez néhány új oligarcha, Garancsi István, Andy Vajna is csatlakozott, átrendezve az ország képét.Lendvai korábban többször is találkozott személyesen Orbánnal, de 2010 óta nem kapott alkalmat arra, hogy interjút készítsen vele, vagy meghívja osztrák tévés vitaműsorába. A könyv így a médiában megjelent vagy elhangzott nyilatkozatok, beszédek és felvételek alapján készült.A Bécsben élő szerző részletesen foglalkozik Orbán gyermekkorával, azzal a gyakorta emlegetett ténnyel, hogy 15 éves korában látott először fürdőszobát. Kitér a fiatal Orbán gyorsan nyilvánvalóvá vált tehetségére, de ettől elválaszthatatlanul arra a segítségre is, amit ő és több barátja és párttársa, köztük Szájer József, vagy az angolul kiválóan beszélő Kovács Zoltán kormányszóvivő Soros Györgytől kapott. "Elképesztő emberi- és csoporttörténet" tanúi lehetünk - tette hozzá.Eközben Orbánnak, főként 2010 óta minden egyéb adottsága mellett "hallatlan szerencséje" is van. A Brexit, a németországi fejlemények, az amerikai elnökválasztás kimenetele mind-mind neki segített, őt igazolta - állítja könyvében Lendvai.