A politikus az oktatást a lehető legjobb befektetésnek nevezte, megítélése szerint a jó oktatás garantálhatja a magasabb béreket és az ország versenyképességét.A terület jelenlegi színvonalából ugyanakkor szerinte az látszik, hogy "Orbán Viktor és kormánya még azzal a pénzzel sem tud gazdálkodni, amelyet nem lopott el". Olyan oktatási rendszert hoztak létre, amely sem a gyermeknek, sem a tanárnak, sem a szülőknek nem jó, de az országnak sem - fűzte hozzá. Szerinte a PISA-eredmények is azt mutatják, hogy még az elmúlt négy évben is romlott az oktatás helyzete, és kifogásolta a felsőoktatás "fizetőssé tételét" is.Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője ezt azzal egészítette ki: visszaadnák az iskolákat mindazoknak a településeknek, amelyek kérik és képesek is működtetni azokat, hogy a helyieknek ráhatásul legyen a történésekre. Meg is védenék az intézményeket - jelentette ki -, gyanújuk szerint ugyanis a Fidesz-KDNP a választások után bezárná a gimnáziumok és a falusi kisiskolák jelentős részét.A pedagógusokat és a diákokat fel kell szabadítani - hangsúlyozva -, ezért az életkori sajátosságokat és a XXI. század kihívásait is figyelembe vevő új nemzeti alaptantervet hoznának létre.Az LMP eltörölné a tandíj és a költségtérítés minden formáját a felsőoktatásban, a második vagy akár a harmadik diploma, és a doktori képzés esetében is, a férőhelyszámokat pedig legalább a 2010-es szintre állítanák vissza. Eltörölnék az egyetemi kancellárok és konzisztóriumok rendszerét is - zárta szavait.Az LMP társelnöke kérdést kapott Vona Gábor Jobbik-elnök nyilatkozatával kapcsolatban, aki azt mondta: együttműködne, koalícióra lépne az LMP-vel. Szél Bernadett kifogásolta, hogy Vona Gábor a sajtóban "üzenget", és kijelentette: az LMP mindenkivel együttműködik, aki érdekelt a korszakváltásban, a Jobbikot azonban az értékei és a múltja alapján nem tartják korszakváltó pártnak. A koalíciót nem velük képzelik el - szögezte le.