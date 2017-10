Orbán Viktor tananyag lett amerikában

Forrás: Hír TV / Sztárklikk

Minden demokratikus ország, így Amerika szempontjából is tanúságos, ahogy Orbán Viktor és a Fidesz a demokráciát kihasználva teremt egy illiberális, egyre kevésbé demokratikus rendszert. A Newsweek Paul Lendvai könyvét szemlézi, Orbán, Európa erős embere címmel.Emlékeztetnek, hogy Orbánék is demokratikus szervezetként indultak, de a korrupció felemésztette őket. Mostanra a hatalmuk megtartásának a módszere az uszítás, például migránsok, vagy Soros Györgyön keresztül burkoltan a zsidók ellen. A független sajtó és független bíróságok felszámolásával pedig egyre totálisabb rendszert tudnak építeni.Kiábrándulttá teszi a magyar fiatalokat a politika, mert érvek helyett mocskolódás és lejáratás van. A fiatalok többsége távol tartja magát a politikától, amivel beletörődnek a Fidesz hatalmába, a kormány pedig pont erre játszik.A német Tagesspiegel cikke szerint a magyar politikáról mindent elmond, hogy a rohadó kórházak és a siralmas oktatás helyett a magyar politika migránsokról meg ceu-botrányról szól.Új társadalmi csoportok szerveznek új fajta tüntetéseket Magyarországon, írja az október 23-val kapcsolatban a Politico. A civileket erősíti, hogy a kormány elszántan támadja őket, a polgári engedetlenség pedig annó ellenzékben a fidesznek is kedvelt eszköze volt, csak most a politikai pártoktól független polgári kezdeményezések is kezdik felfedezni ezt a módszert.