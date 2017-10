Orbán Viktor védelmében hazudott a református püspök?

A miniszterelnök szerint semmi kivetnivaló nincs abban, hogy Őcsényben tiltakoznak a migráns gyerekek táboroztatása ellen, mert annyit hazudtak már a magyaroknak migránsügyben, hogy nem hiszik el, hogy csak gyermekek érkeznének.



A tallinni uniós csúcsra érkező Orbán Viktor magyar újságíróknak nyilatkozva arra kérdésre, hogy mit gondol arról, hogy Tolna megyei Őcsényben a helyiek tiltakoztak migráns gyermekek táboroztatása ellen, kijelentette: "semmi kivetnivalót" nem talált benne.



Nem akarnak az emberek migránsokat befogadni, "nem akarnak az országba és nem akarnak a falujukba". "Annyit hazudtak már nekik migránsügyben, hogy nem hiszik el, hogy csak gyerekek fognak jönni" - közölte.



Mint mondta, "a magyar ember szereti a gyerekeket", és az elesetteket mindig szívesen segíti, de "annyit hazudoztak migránsügyben, hogy ha azt mondják, hogy gyerekek fognak jönni, arra azt mondja a magyar: először gyerekek, aztán a szülők, aztán családegyesítés, és ott vagyunk a bajban".



Nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket - jelentette ki a kormányfő.

