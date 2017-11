Orbán Viktorék a világ egyik legkorruptabb országában nyitnak nagykövetséget

Forrás: Átlátszó

A lap szerint minderről az ugandai külügyminiszter, Sam Kutesa közleményben számolt be. "Uganda hivatalosan is elfogadta Magyarország arra irányuló kérését, hogy diplomáciai képviseletet nyisson a közeljövőben Kampalában ügyvivői szinten."Az MTI akkor arról adott hírt, hogy Szijjártó New Yorkban kétoldalú megállapodásokat írt alá, és hogy tárgyalt az ugandai, a tunéziai és a horvát külügyminiszterrel, valamint az Arab Liga főtitkárával.Az is kiderült: az ugandai külügyminiszter még ebben a hónapban Magyarországra látogat, amikor is több bilaterális megállapodást véglegesítenek és alá is írnak.A negyvenmilliós ország Kelet-Afrikában található, lakossága gyorsan növekszik, ám a születéskor várható élettartam csupán 55 év körül van a nők és a férfiak esetében is.Az egykori brit gyarmat 1962-ben nyerte el függetlenségét, ám utána polgárháborúk és felkelések tépázták. Elnöke 1986 óta az egykori lázadóvezér, Yoweri Museveni (képünkön).Uganda a közelmúltban egymillió dél-szudáni menekültet fogadott be. Az ENSZ emiatt dícséretben részesítette Kampalát és reményét fejezte ki, hogy más országok is követni fogják Uganda példáját és befogadják majd a rászorulókat.Az ENSZ szerint "Uganda az egyik legjobb hely a menekültek számára." Az ugandai kormány minden menekültnek ad egy kis földet, hogy ott gazdálkodjon.Ám eközben Ugandát rendszeresen kritizálják a nem teljesen átlátható és tiszta választások miatt, és amiatt is, hogy az LMBTQ-közösség jogai csorbulnak.A Transparency International elemzése szerint pedig Uganda a világ egyik legkorruptabb országa. A 2016-os listán a 176 ország közül Uganda a 151. helyen áll, az elmúlt öt évben pedig pontszáma még romlott is. A TI rendszerében a 100 pont a legtisztább, a 0 pedig a teljesen korrupt ország pontszáma. Uganda 2012-ben még 29, 2016-ban viszint már csak 25 pontot kapott.