Képzettebbek a nők a férfiaknál, de továbbra is kevesebbet keresnek

Orbánt is vacsorára invitálja Jean-Claude Juncker

Forrás: MTI / Sztárklikk

A politikus két napos erdélyi látogatása elején egy kolozsvári sajtótájékoztatón beszélt erről. Úgy vélte: a magyarországi ellenzéknek sokat lehet tanulni a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sokszínű egységéből, elvi elkötelezettségéből és kompromisszumkészségéből, valamint a szövetség által alkalmazott előválasztási rendszerből is.A magyarországi ellenzék ugyanis szintén sokszínű, és a választási rendszer miatt mégis egységesen kell fellépnie.Hozzátette, azt is meg szeretnék mutatni Erdélyben, hogy Orbán Viktornak van felelős, nemzetben gondolkodó ellenzéke Magyarországon. Utóbbi bizonyítására pártjának a választási rendszer átalakítására vonatkozó elképzeléseit ismertette.Szerinte ugyanis Magyarország álságos politikát folytat, amikor azt mondja, hogy támogatja az autonómiatörekvéseket Erdélyben, de olyan választási rendszert alakított ki a határon túli magyarok politikai képviseletére, mely pont az autonómia lehetőségét veszi el tőlük.Karácsony Gergely szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választók számára egy speciális önálló választókerületet kellene létrehozni, amelyben a határon túliak saját jelöltjeik közül választhatnának.Szerinte ez a javaslat békét hozhatna a nemzeti összetartozás ügyében. Hozzátette, a jelenlegi rendszer azért nem jó, mert "a magyar belpolitika összes, mocskát, konfliktusát" ráterheli az erdélyi magyarokra. A Demokratikus Koalíció által javasolt rendszer pedig szerzett jogot vonna meg a határon túli magyaroktól, amit a politikus szintén megengedhetetlennek tart.A Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint a kettős állampolgárságról 2004-ben tartott népszavazáskor a baloldal által elindított, de az utóbbi években csúcsra járatott gyűlöletpolitika eredménye, hogy a magyarországi polgárok egy része a határon túli magyarokkal szemben is előítéletes, és jelentős hányaduk elutasítja a határon túliak választójogát."Amikor a Fidesz politikai túszként magával rángatja az erdélyi magyarságot, akkor nemcsak cinikus szavazatvásárlást tesz, hanem sokat árt egy össznemzeti ügynek, mert az erdélyi magyarokat a saját politikai harcai eszközeiként használja fel" - fogalmazott az ellenzéki politikus.Karácsony Gergely elmondta: megváltoztatnák a határon túli támogatások rendszerét is, és kiiktatnák a pártpolitikai megfontolásokat az erdélyi kultúra és újságírás támogatásából, és nem támogatnák például határon túli sportlétesítmények építését."Sok olyan támogatás érkezik Magyarországról, amely nem megalapozott, olyan célokra, amelyek nem biztos, hogy a legfontosabbak. Ezek eléggé bicskanyitogatóak a magyarországi közvélemény számára, és sokat ártanak, mert elidegenítik az erdélyi társadalmat a magyarországitól (...) - jelentette ki.