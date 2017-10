Orbán volt minisztere szerint az emberek nem bíznak a jövőben

Forrás: InfoRádió

A magyar oktatási rendszerből hiányoznak azok a szellemi mozgások, amelyek nem tudnak lábra kapni a központosított irányítás miatt - fogalmazott Chikán Attila egyetemi tanár az InfoRádió Aréna című műsorában."Óriási probléma az a szemlélet, amely szerint a gazdaság igényeinek megfelelő oktatást kell végrehajtani, miközben fogalmunk sincs arról, hogy a mostani tanulók mit fognak dolgozni a pályájuk csúcsán, hiszen teljesen más munkakörök lesznek. Túlságosan arra koncentrálunk, hogy a mai feltételeknek megfeleljen a képzés" - mondta a közgazdász, és úgy látja, hogy az oktatási rendszerben szemléletváltásra is szükség lenne."Van egy unokám, kislány, Anni-Panni, most lett elsős. Egy hét után azt mondta, tulajdonképpen nem rossz dolog az iskola, egy probléma van vele, semmi olyat nem csinálnak, amit a kisgyerekek szeretnek. Ez egy szomorú mondás, és annyira leírja a helyzetet, hogy nem adekvát az, amit kapnak a gyerekek, ahhoz képest, ahogy folytatni szeretnék az életüket."A közgazdász szerint a felsőoktatás is nagyon komoly problémákkal küzd."A duális képzés számomra egyfajta szimbóluma a hibás útnak. A magva az, hogy bevisszük a gyerekeket a mai vállalatokhoz, megnézik, ma mit csinálnak, megtanulják azt, hogy egy-egy multinacionális cégnek kiváló munkásai legyenek. Ezt a gazdasági felsőoktatásban az alapoktatás színvonalának rovására csinálják, amelynek a színvonala olyan mértékben esett vissza az elmúlt 20-25 évben, hogy azt leírni nehéz."A fiatalokat elsősorban tanulni kellene megtanítani, hogy alkalmazkodni tudjanak az előttük álló változásokhoz. Magyarország az elmúlt években két-három hellyel visszaesett a versenyképességi rangsorban - mondta Chikán Attila."A Világgazdasági Fórum legutóbbi versenyképességi rangsorában 60-ak vagyunk a világon. 2001-ben a 29-ek voltunk. Az OECD vagy az Európai Unió országai közül már csak négyen vannak mögöttünk, a volt szocialista országok, Romániát kivéve, mind mögöttünk vannak, tehát nagyon súlyosan visszaesett a versenyképességünk."A versenyképesség növekedésének legnagyobb akadálya az intézményrendszer iránti bizalmatlanság - mutatott rá a közgazdász."Döntően az intézményrendszerre építene a jól fejlődő ország. Ez azt jelenti, hogy az emberek bevonásával, hatékonyan kellene struktúrában működnie. Mi a 130 rangsorolt ország listájában mindig száz fölött vagyunk. Olyan tényezőket mérnek, mint a korrupció, a jogi helyzet rendezésének esélyei, kormányzati stabilitás, a politikusokba vetett bizalom. Ezekben évek óta a legrosszabbak vagyunk. Van tehát egy társadalmunk, amely egyáltalán nem bízik az intézményrendszerében, és ezt különböző módon ki is fejezi."Márpedig ha az emberek nem bíznak az intézményrendszerben és a jövőben, akkor nincs növekedés - fejtette ki Chikán Attila közgazdász, egyetemi tanár.