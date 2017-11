Orbánnak különös véleménye van Ausztriáról

Forrás: MTI

Boris Kálnoky a Mit gondolsz, mennyire megbízható Sebastian Kurz? című írásában a Die Welt kiemelte: Orbán Viktor magyar és Sebastian Kurz osztrák kormányfő jól megértik egymást, például a menekültpolitikában, és "így egy hatalmi tömb is kialakulhat", de a kapcsolatot bizalmatlanság terheli, azért is, mert Ausztria szoros kapcsolatban van Németországgal. Die Welt online kiadásában megjelent elemzésében kifejtette, hogy a visegrádi csoport fővárosaiban "nemcsak emberi, hanem tartalmi" okok miatt is lelkesedéssel fogadták az "osztrák fordulatot". Az öt kormány érdekei és a korábbi konfliktusok feloldódása jó alapot biztosít az együttműködéshez. Azonban az uniós integráció további mélyítésével kapcsolatban "súrlódások" lehetnek - tette hozzá.Kiemelte, hogy a visegrádi országok nem akarnak befogadni menekülteket, Ausztriának viszont, erős nyomásnak kitett célországként a menekültek elosztása az érdeke, ami viszont "a kelet-európaiak szempontjából több EU-s integrációt és a nemzetállamok kompetenciáinak gyengülését jelenti".Mint írta, Ausztria és Németország szoros kapcsolata révén elképzelhetőnek tűnik, hogy "Kurzot végül meg lehetne nyerni az erősebben integrált EU ügyének, ha Németország ezt akarja".A visegrádi országok Béccsel szembeni bizalmatlanságának történelmi okai is vannak - tette hozzá a Die Welt szerzője, felidézve a Habsburg-ház uralkodóinak tevékenységét, illetve a Habsburgok elleni szabadságharcokat. Kifejtette, hogy "ennek a történelmi, kollektív emlékezetnek van egy aktuális dimenziója is". Orbán Viktor a környezetéből származó értesülések szerint a legutóbbi időkig "német provinciának" tartotta Ausztriát, és mint régen, úgy most is az a kérdést teszik fel (a visegrádi országok), hogy meg lehet-e bízni Ausztriában.