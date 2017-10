Óriási a baj, de nincs rá válasza a kormánynak

a legszegényebbek, a legalacsonyabb jövedelmű háztatások nagy része továbbra is bérlakásban lakik

a jövedelmük 41 százalékát lakhatásra költik. A háztartások eladósodnak, több százezer olyan fogyasztó van, akinek 60 napon túli az energiaszolgáltatók felé fennálló tartozása.

Vizes, penészes otthonban 2,6 millió magyar lakik, közülük több mint félmillió gyerek.

Forrás: Napi.hu