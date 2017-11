Óriásmecset épülhet Budapesten

Forrás: atv.hu

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Echo televízióban beszélt arról, hogy nem lesz mecset Magyarországon, majd ezt az álláspontját bővebben az atv.hu-nak is kifejtette.Szerinte a mecsetek biztonsági kockázatot jelentenek. A politikus kijelentésére kiváltotta a Magyar Iszlám Közösség tiltakozását, szerintük Gulyás szavai a legsötétebb korszakot idézik.Két és fél éve az atv.hu is beszámolt arról, hogy egy, a Török Vallásügyi Minisztérium Youtube-oldalán közzétett videó szerint óriásmecset-komplexum épülhet Budapesten, egészen pontosan Kőbányán. Később ez azért hiúsult meg, mert a török nagykövetségnek nem tetszett a helyszín.Úgy tűnik azonban, hogy a mecsetkomplexum megépítését nem vetették el véglegesen. A Heti Napló riportere, Benyó Rita bukkant rá arra, hogy a Török Vallásügyi Minisztérium alapítványa 2017-ben megbízott egy új építészirodát egy magyarországi mecset megtervezésére. Az interneten meg is találhatóak az 5000 négyzetméteresre tervezett épület látványtervei.