Forrás: MTI / Sztárklikk

Kiderült az is, hogy miközben a kormány közel kétmillió visszaküldött konzultációs ívről beszél, a valóságban az ívekkel foglalkozó ügyintéző egymillióról se tud. Magyarán az online konzultáció manipulálhatóságának csúfos lelepleződése után a levél alapú rendszer hazugsága is kártyavárként omlott össze.Örkényi egypercesben is megállná a helyét az, amit a Fidesz művel: a kormány nemlétező személyekkel folytat konzultációt egy olyan tervről, amiről épp csak a szakszolgálatok nem tudnak, majd bejelenti, hogy ez olyan sikeres, hogy tovább csinálja. Röhej lenne az egész, ha a ráköltött milliárdok nem lennének valódiak.Látva a konzultáció teljes kudarcát, most már érthető, miért nyúl a Fidesz egyre aljasabb és szánalmasabb eszközökhöz a Jobbik elleni harcában. Értjük azt is, hogy Orbán Viktor elől - mint a diktátorok elől általában - el kell titkolni a valós adatokat, nehogy a várható dühroham fejeket követeljen, de még a miniszterelnöknek is el kell fogadnia: a népet becsapni nem lehet, hülyének nézni meg szigorúan tilos.Aki ezt nem veszi figyelembe, megérett a bukásra - írja közleményében a Jobbik.