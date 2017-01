Orosz milliárdosé lehet a Dunaferr

Megszűnik az Országos Tisztifőorvosi Hivatal is

Tulajdonost vált a formálisan ukrán-orosz hátterű, a ciprusi Nicosiában bejegyzett Steel­hold Limited, valójában az ukrán ISD csoportnak korábban hitelező orosz állami Vnyesekonombank érdekeltségébe tartozó dunaújvárosi vasmű - közölte a VG.A lap oroszországi forrásaira hivatkozva hozzátette, hogy a Dunaferr az orosz milliárdosok közé tartozó, dagesztáni születésű üzletember, Kerimov Szulejman érdekkörébe kerülne.A változásról már határoztak, ennek az előjátéka a tőkerendezés.A Dunaferrnél szilveszter előtt egy nappal határozott a közgyűlés az alaptőke 27,215 milliárd forintról 6,04 milliárdra csökkentéséről. A közgyűlésen arról is határoztak, hogy a 6,04 milliárdra leszállított alaptőkét 27,058 milliárdra felemelik, az ázsiós tőkeemelés értéke így 55,8 milliárd forint.A vállalat 2011 óta összesen több mint 90 milliárd forint veszteséget mutatott ki, a kötelezettségei 222 milliárd forintra híztak - idézte fel a beszámoló. A magyar kormány a válsághelyzetre tekintettel 2013-ban már ajánlatot is tett a Dunaferr megvásárlására, és vételi ajánlatát tavaly is fenntartotta.Akkor végül 480 millió forint állami munkahelymegtartó támogatásról állapodtak meg a céggel, amely pedig vállalta, hogy eláll a korábban kezdeményezett 890, illetve a tavaly áprilisban bejelentett további 300 fős elbocsátási szándékától.