Összedőlt Kádár János emlékháza

Forrás: sonline.hu

Szégyen a falura, ahogy kinéz - mutatta a helyet Vidus Lajos polgármester. Nemrég egy vihar kidöntött egy villanyoszlopot a közelben. Letépte a vezetéket a szél, lógott a földön, jó, hogy emberéletben nem esett kár.A ház 2005 óta állami tulajdonban van, az MNV Zrt. többször próbálta azt hasznosítani, értékesíteni, de a jelek szerint ez nem vezetett eredményre. 2014-ben arról szóltak a hírek, hogy ingyen sem kell senkinek.A zsúptetős vályogépületet 1986-ban hozatta rendbe az állampárt, és egy Kádár-emlékházat rendeztek be benne. Még padlófűtést is kapott. A fáma szerint Kádár János három- és hatéves kora között gyerekeskedett Kapolyban."Ezt legendának tartom, mert én az öregektől azt hallottam, hogy csupán egyetlen nyarat töltött itt. Azután felkerült Pestre. Ezt a történetet felfújták akkor, most meg összedőlt a ház" - mondta a polgármester.