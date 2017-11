Összefogott a CÖF és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége

Forrás: veol.hu

- Magyarország jó mezőgazdasági lehetőségekkel bír, s ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni a helyi érkeztetés esetén sem. Sok helyen azt halljuk, hogy a helyi gazdák nem tudják eladni a jó minőségű terményüket. Ha innen közelítjük a közétkeztetést, elmondhatjuk, hogy a helyi termelők számára kezdünk el egyfajta piacot szervezni - emelte ki Heizler Norbert a veol.hu beszámolója szerint. - Emellett szeretnénk kialakítani a közétkeztetésben részt vevőkben, elsősorban a gyerekekben a tudatos táplálkozás, a finom és esztétikus ételek utáni igényt.Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke elmondta, a szövetség örömmel karolta fel a CÖF kezdeményezését és szervez kerekasztal-beszélgetéseket a témában országszerte, ezért látogattak el Berhidára is, ahol a jelenlévők egészséges zöldségfasírtokat, főzelékeket, házi gyümölcsjoghurtot is kóstolhattak.A menzareform egyik képviselője, Buday Péter mesterszakács kiemelte, a gyerekeket már kiskorukban meg kell ismertetni az egészséges alapanyagokkal, hogy azokat később is szívesen fogyasszák.